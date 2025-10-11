Oğuzhan Akgül: Botoks yaptırmak artık kuaföre gidip saç kestirmek gibi

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Oğuzhan Akgül, erkek estetiği, saç dökülmesi, kök hücre tedavisi ve botoks uygulamaları üzerine önemli bilgiler paylaştı. Günümüzde erkeklerin de estetik alanında aktif birer hasta profiline dönüştüğünü belirten Akgül, teknolojinin ve bilincin artmasıyla bu alandaki önyargıların ortadan kalktığını ifade etti.

"ERKEKLER ARTIK ESTETİK YAPTIRMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

Oğuzhan Akgül, eskiden erkeklerin estetik yaptırmaktan çekindiğini ancak günümüzde bu durumun tamamen değiştiğini söyledi. "Düzenli olarak estetik yaptıran çok ciddi bir erkek kitlesi var" diyen Akgül, erkeklerin özellikle yüz ve saç bölgelerinde bakım yaptırarak daha dinamik bir görünüme kavuşmayı hedeflediğini dile getirdi.

"BOTOKS YAPTIRMAK ARTIK KUAFÖRE GİDİP SAÇ KESTİRMEK GİBİ"

Botoksun artık gündelik bakım rutininin bir parçası haline geldiğini vurgulayan Akgül, "Botoks yaptırmak artık kuaföre gidip saç kestirmek gibi bir alışkanlığa dönüştü" dedi. Erkeklerin kadınlara oranla daha düşük bir acı eşiğine sahip olduklarını belirten Akgül, bu nedenle işlem konforunun önemine dikkat çekti.

"SAÇ DÖKÜLMESİNDE GENETİK VE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ"

Saç dökülmesinin yalnızca genetik değil, çevresel faktörlerden de etkilendiğini açıklayan uzman, kullanılan yeni tekniklerin hem dökülmeyi durdurduğunu hem de "ölmemiş" saç köklerinin yeniden canlanmasını sağladığını söyledi. "Bu yöntemlerle saçların doğal ve güçlü bir şekilde yeniden çıkması mümkün" ifadelerini kullandı.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİ DOĞAL YENİLENMEYİ DESTEKLİYOR"

Kök hücre tedavisine de değinen Akgül, "Tek seansta uzun ve etkili sonuçlar alıyoruz. Etkisi 4-5 yıl sürer, isteyenler 2 yıl sonra yenileyebilir" dedi. Yüz, boyun, saç ve dekolte bölgesine aynı seansta uygulanabilen bu yöntemin, cilt yenilenmesini doğal bir süreçle desteklediğini belirtti. Ayrıca kordon kanından elde edilen kök hücrelerin gelecekte insan ömrünü uzatmaya katkı sağlayabileceğini vurguladı.