Öğretmen Nurel, diz ameliyatının ardından taburcu edildi

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nde gerçekleştirilen diz ameliyatının ardından sağlığına kavuşan Nurel Öğretmen Öğretmenler Günü'nde çiçeklerle taburcu edildi.

Gaziantep'te yaşayan 78 yaşındaki öğretmen Nurel Taner, 2 yıl önce, sağ dizindeki sıkıntılar nedeniyle başvurduğu ANKA Hastanesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından başarılı bir diz protezi ameliyatı oldu. Sağ dizindeki iyileşme sürecinden memnun olan Nurel Öğretmen, bu kez sol dizindeki ağrı nedeniyle ANKA Hastanesi'ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Işık tarafından muayene edilen Taner'in sol dizi için de ameliyat kararı verildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından ağrılarından kurtulan ve rahat hareket edebilen Nurel Taner, Öğretmenler Günü'nde taburcu oldu. Hastası ile yakından ilgilenen Doç. Dr. Işık, Öğretmenler Günü dolayısıyla Nurel Öğretmen'e güzel bir sürpriz yaptı. Nurel öğretmenin Öğretmenler Günü'nü kutlayıp çiçek takdim eden Dr. Işık, O'na sağlıklı bir yaşam diledi. Doktorunun sürpriziyle karşılaşınca duygu dolu anlar yaşayan Taner, "Ağrılarımdan kurtulmak ve hareket edebilmek benim için gerçekten en güzel hediyeydi. Bu çiçekler de beni çok mutlu etti. Doktorum ve ANKA Hastanesi yönetim ve çalışanlarına teşekkür edem" dedi. - GAZİANTEP