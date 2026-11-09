Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Öğrenciler organ bağışının önemini resimleriyle anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Öğrenciler organ bağışının önemini resimleriyle anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen ’Bir bağış, bin umut’ temalı resim yarışmasında dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 15 öğrenci ödüllendirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen 'Bir bağış, bin umut' temalı resim yarışmasında dereceye giren ve eserleri sergilenmeye değer bulunan 15 öğrenci ödüllendirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen programın ödül töreni, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ali Kanık, Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, sağlık çalışanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda organ bağışına yönelik konferans ve bilgilendirme çalışmaları ile öğrencilerin resimlerinden oluşan sergi de yer aldı. Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Nihal Deniz Bulut, öğrencilerin eserleriyle organ bağışının taşıdığı yaşam umuduna dikkat çekti.

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı ise gençlerin organ bağışının önemini sanat yoluyla anlattığını belirterek, toplumsal farkındalığın artırılması için öğrencilerle birlikte daha büyük adımlar atacaklarını söyledi.

Yarışmada Piri Reis Ortaokulu öğrencisi Lerin Elmulle Taha birinci, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencisi Taisia Astapova ikinci, Ahi Evran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Maria H. T. Elsmour üçüncü, Perşembe Vakfı Ortaokulu öğrencisi Ecrin Akdemir ise dördüncü oldu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi

Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü

Tetiğe bastığı an her şey kabusa döndü!
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu

Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Evden çıkan pes dedirtti
Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar

Atletico Madrid-Barcelona maçında 3 gol! Geriden gelip kazandılar
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti
Elektrik trafosu defalarca patladı

Görüntüler İstanbul'dan! Defalarca patladı
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor