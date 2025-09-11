Obezite Artışı Ciddi Sağlık Sorunu, Uzmanlar Uyarıyor

ENDOKRİNOLOJİ ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Suat Demir, obezite hastalığının ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirterek, "Obezite dünyada ve Türkiye'de büyük bir hızla ilerlemekte ve büyük bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Obezite, artık bir hastalıktır. Obezitenin bir hastalık olduğu bilincine varıp mutlaka tedbir almamız gerekir. Obezitenin küresel bir salgın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Obezitenin, modern dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline geldiği belirtiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Suat Demir, hızla artan obezite oranlarının, özellikle pandemi döneminde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla daha da yükseldiğini anlattı. Obezite farkındalığının artmasına ilişkin önemli bilgiler veren Doktor Demir, yeme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının obezitedeki risk faktörleri olduğunu dile getirerek, "Evde kaldığımız pandemi döneminde hareketsiz kaldık ve evde bulunduğumuz süreç boyunca da hepimiz evlerimizde sürekli bir şeyler yedik. Yeme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı, obezite için en önemli risk faktörlerindendir. Obezitenin sebep olmadığı hiçbir hastalık yok. Diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, emboli riski ve bazı kanser türlerinin daha sık görülmesi gibi çok büyük ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilecek olan bir durum" diye konuştu.

Obezitenin insülin direncini artırdığına değinen Doktor Demir, "Obezite tanımı yapılırken birçok kriter kullanılabiliyor fakat biz standardize etmek adına en çok vücut kitle endeksini kullanıyoruz. Vücut ağırlığınızı, boy uzunluğunuzun metrekaresine bölerek elde ediyoruz. Vücut kitle endeksi 25'in üzerindeyse kilolu, 30'un üzerindeyse obez diyoruz. 35, 40, 50 gibi sınırlar var; ciddi obezite ve morbit obezite olarak sınıflandırıyoruz. Bu anlamda teknolojinin bize zararı dokunmaktadır. Obezite insülin direncini de birlikte getirir. İnsülin bireyde; sık sık yeme açlık ve tatlı krizleriyle kendini belli eder. Bu krizlerle birlikte beslenmemiz daha çok karbonhidrat ağırlıklı olur ve daha fazla kalori alırız. Aldığımız kalorilerle daha çok kilolu oluruz, alınan kilolar da insülin direncimizi artırarak bizi kısır bir döngüye sokar" ifadelerini kullandı.

'KİLOLU OLDUĞUNUN FARKINDA OLANLAR TEDBİR ALMIYOR'

Doktor Demir, gizli obeziteye dikkat çekerek, "Gizli obezite, hastanın herhangi bir şikayetinin olmaması fakat vücut yağ oranı ve vücut endeksi yüksek olmasıyla kendini belli eder. Belki de hasta bu durumun farkında bile değildir. Hastalarımızdan önemli bir kısmı kendilerinin kilolu olduğunun farkında fakat bunun için tedbir almıyorlar ya da aldıkları tedbirler başarısız oluyor. Diyetler ve egzersizler yapıyorlar fakat belli bir program dahilinde bunları yapmadıkları ve profesyonel bir destek almadıkları için başarısız oluyorlar. Birkaç girişiminde başarısız olduktan sonra umutsuzluğa kapılıyorlar. En çok bu hasta profili ile karşılaşıyoruz ve elimizden geldiği kadar da destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARINIZI HAREKET ETMEYE TEŞVİK EDİN'

Obezite belirtilerini sıralayan Doktor Demir, "Hareket etmiyorsanız, sık sık yemek yiyorsanız, açlık ve tatlı krizleri yaşıyorsanız, geceleri yatmadan bir şeyler yiyorsanız, uykudan uyanıp buzdolabına gidiyorsanız obezite yolunda ilerliyorsunuz demektir. Ebeveynlere en önemli tavsiyem; çocuklarınızı paketli gıdalardan, fastfood ve sağlıksız yiyeceklerden koruyun ve çocuklarınızı hareket etmeye teşvik edin. Günde 45 dakika tempolu yürüyüş, yüzme, koşu, bisiklet sürmek gibi aktivitelere yönlendirin ve mutlaka çocuklarınızın kilolarını kontrol edin" diye konuştu.

