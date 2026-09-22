Nöroloji uzmanı Dr. Deniz, Alzheimer'da yeni nesil tedavilerin umut verdiğini söyledi

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Deniz, Alzheimer hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alzheimer hastalığının genellikle 60 yaş üzerindeki bireyleri etkilediğini belirten Deniz, hastalığın başta bellek olmak üzere bilişsel fonksiyonların ilerleyici kaybıyla karakterize olduğunu ve bunamanın en sık nedeni olduğunu söyledi. Yaşlanmayla birlikte hastalığın görülme sıklığının arttığını ifade eden Deniz, bu durumun hastaların yanı sıra bakım verenler ve sağlık sistemleri açısından da önemli yük oluşturduğunu kaydetti.

"Unutkanlık en temel belirtilerden biri"

Alzheimer hastalığında unutkanlık, adres ve mekan bulmada güçlük, yeni şeyler öğrenmede zorlanma ve hesap yapmada güçlük gibi belirtilerin görülebildiğini aktaran Deniz, hastalık riskinin azaltılmasında yaşam tarzının önemine dikkat çekti. Damar sertliğine yol açan durum ve hastalıklar, zihinsel ve fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve düzensiz uykunun Alzheimer riskini artırabildiğini belirten Deniz, Akdeniz tipi sağlıklı beslenme, zihinsel ve fiziksel egzersiz ile düzenli ve sağlıklı uykunun ise riskin azaltılmasına katkı

sağlayabileceğini ifade etti.

"Yeni nesil tedaviler umut veriyor"

Hastalığı tamamen ortadan kaldıran tedavilerin mevcut olmadığını belirten Deniz, hastalık sürecini yavaşlatmaya ve belirtilerin kontrolüne yönelik ilaçların günlük uygulamada kullanıldığını söyledi.

Son yıllarda yeni nesil anti-amiloid tedavilere yönelik çalışmaların da hız kazandığını ifade eden Deniz, bu tedavilerle ilgili umut verici sonuçların gözlemlendiğini belirtti. Deniz, yakın gelecekte söz konusu tedavilerin günlük pratiğe girmesiyle Alzheimer hastalığının seyrini yavaşlatmaya veya hastalığı ortadan kaldırmaya yönelik yeni imkanların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Deniz, günlük yaşam aktivitelerinde zorluğa neden olan unutkanlık şikayeti bulunan kişilerin bir nöroloji hekimine başvurmalarını önererek, erken değerlendirme ve uygun takip sürecinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı