Nijeryalı Doktorlar, Hükümetle Mutabakat Zaptı İmzaladı

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle greve giden doktorlar, hükümetle mutabakat zaptı imzaladı. Doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.

Nijerya'da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle greve giden doktorlar, hükümetle mutabakat zaptı imzaladı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliğinden (NARD) yapılan açıklamada, doktorların Senato Sağlık Komitesi, Temsilciler Meclisi Sağlık Komitesi yetkilileri ve Çalışma ve İstihdam Bakanı Chris Ngige ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin ardından doktorların hükümetle mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.

NARD Başkanı Dr. Emeka Orji, basına yaptığı açıklamada, hükümetin teklifini dinlediklerini, grevin 48 saat içinde sona erebileceğini söyledi.

5 günlük "uyarı grevi" başlatılmıştı

NARD, doktorların maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşulları nedeniyle 17 Mayıs'ta 5 günlük "uyarı grevi" başlatmıştı.

Doktorlar, greve gitmeden önce hükümete 2 haftalık ültimatom verildiğini ve ültimatomun 13 Mayıs'ta sona erdiğini açıklamıştı.

Hükümet ise doktorların iş kanununun öngördüğü şekilde 21 günlük bildirim vermediğini, bu nedenle grevin yasa dışı olduğunu ilan etmişti.

Hükümet, greve giden doktorları, yerlerine başkalarını istihdam etmekle tehdit etmişti.

Doktorlar, aylardır ödenmeyen maaşlarının ve hastanedeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.