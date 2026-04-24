Niğde UMKE ailesine 17 yeni gönüllü katıldı

Niğde'de, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bünyesinde görev alacak sağlık personellerine yönelik düzenlenen UMKE Temel Eğitimi tamamlandı. Eğitim programının ardından 17 sağlık personeli UMKE ailesine katıldı.

21-22 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim, Sağlıklı Yaşam Merkezi 2 Eğitim Salonu'nda yapıldı. Programa doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni, paramedik, röntgen teknikeri ve farklı branşlardan sağlık personelleri katılım sağladı. Eğitim süresince katılımcılara afet ve acil durum yönetimi, olay yeri organizasyonu ve triaj uygulamaları, medikal kurtarma prensipleri, ekip çalışması ve saha koordinasyonu, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile UMKE'nin görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra kursiyerlerin sahada karşılaşabilecekleri durumlara yönelik hazırlıklı olmaları için uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; programı başarıyla tamamlayan 17 sağlık personelinin UMKE bünyesine dahil edilmesiyle birlikte Niğde'de afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendiği ifade edildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı