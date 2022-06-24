Niğde'de 3D yazıcıdan yapılan yapay kemik başlığı hastaya uygulandı

Uygun maliyetle oluşturulan kemik kafatasına yerleştirildi

NİĞDE - Niğde'de Daha önce geçirdiği bir kaza sonrası kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren Gökhan Keskinkılıç, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

47 yaşındaki hastanın beyin kanaması geçirdiği esnada hayati fonksiyonlarının devam etmesi için kafatasından çıkarılan kemik parçasının yerine 3 boyutlu yazıcıyla yapılan yapay kemik takıldı. Hastanın tomografi görüntüleri kullanılarak Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde 3 boyutlu yazıcı ile hazırlanan yapay kemik, eski yönteme göre çok daha uygun bir maliyetle üretildi. Yapılan başarılı operasyonla ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Uzman Dr. Yakup Çetinkaya yaptığı açıklamada amaçlarının bu tür başarılı ameliyatların sayısını artırarak hastaneden mümkün olduğu kadar sevkleri azaltmak olduğunu söyledi. Çetinkaya; "Hastamız daha önce kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiriyor ve beyin cerrahlarımız müdahale ediyor. Kafatası kemiğini çıkarıyorlar ki hayati fonksiyonları devam etsin. Kafatası kemiği bu süreçte karnında saklanıyor ancak bazen saklanan kemik küçülüyor ve eski yerine konulamayacak hale geliyor. Bunun üzerine de bu bölgeye yapay kemikler oluşturuluyor. Daha önce uygulanan yöntemler çok pahalı yöntemlerle yapılan yapay kemiklerdi hatta metal titanyumla yapılan malzemeler konuluyordu. Türkiye'de 6. üniversite olmak üzere yeni bir maddeden arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştirildi ve hastamız tamamen normal bir kozmetik görünüşe kavuşması sağlandı" dedi. Operasyonu Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yakar'la birlikte yapan Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya operasyon sürecini anlattı;

Kaya;" Daha önce çıkardığımız ve karına koyduğumuz kemik, çeşitli sebeplerden uymayabiliyor. Hastamızda da 2 santim kadar küçük kalmıştı. Biz hastaya tomografileri kullanılarak Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesinde asistan olan Enes Kesen'le birlikte yaptığımız programla birlikte eksik olan parçaya özel 3 boyutlu yazıcıdan kalıp çıkartıp yapay kemikle işlemi gerçekleştirdik. Bunun birkaç yöntemi vardı ya elimizle kendimiz o maddeye kabaca şekil veriyorduk ama hiçbir zaman böyle bir kozmetik sonuç elde edemiyorduk ya da yine çok maliyetli programlarla titanyum kullanıyorduk. Biz yapay kemikle birlikte çok uygun bir maliyetle SGK'ya yük olmadan yapmış olduk" diye konuştu.

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Gökhan Keskinkılıç ise ; "Böyle binalar artsın, böyle doktorları yetiştirmek çok zor. Allah sayılarını arttırsın. Bu ameliyattan çok memnun ve mutluyum" dedi.