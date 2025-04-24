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NHS, Kanseri Erken Tespit Edebilen Kan Testini Denemeye Hazır

NHS, Kanseri Erken Tespit Edebilen Kan Testini Denemeye Hazır
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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yapay zeka ile geliştirilen 'miONCO-Dx' adlı kan testini denemeye başladığını duyurdu. Test, semptomlar ortaya çıkmadan önce kanser türlerini tespit edebiliyor ve yüzde 99 doğruluk oranına sahip.

NHS, kanseri önden tespit edebilen kan testini denemeye hazır olduklarını duyurdu.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), yapay zeka ile geliştirilen ve kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit edebilen kan testini denemeye hazır olduklarını duyurdu. Yaklaşık 8 bin hasta üzerinde yürütülecek klinik deneyde, 'miONCO-Dx' adı verilen test kapsamında tümörlerden kana karışan küçük genetik materyal parçaları incelenecek. Bugüne kadar 20 bin kişi üzerinde yapılan denemelerde testin, kanseri tespit etmede ve kanserin vücuttaki yerini belirlemede yüzde 99 doğruluk oranına ulaştığı bildirildi.

Sadece 10 damla kanla yapılan test akciğer, mide, prostat, yemek borusu, karaciğer, mesane, yumurtalık, bağırsak, pankreas ve meme kanseri dahil olmak üzere 12 yaygın kanser türünün yanı sıra kemik ve yumuşak doku sarkomları ile belirli beyin tümörlerini de saptayabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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