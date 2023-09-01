Nevşehir'de İnşaat İşçisi Düşerek Yaralandı
Nevşehir'de Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında çalışan işçi, duvara sıva yaparken dengesini kaybederek düştü. İşçinin yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nevşehir'de bina inşaatında çalışan işçi düşerek yaralandı.
Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında çalışan Z.İ, duvara sıva yaparken dengesini yitirerek düştü.
İşçinin yaralandığını gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Alpaslan Körükcü - Sağlık