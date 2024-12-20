Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

Neşe Özkan'ın Ölümü Sonrası Estetik Ameliyat Uyarısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın estetik operasyon sonrası hayatını kaybetmesi, estetik ameliyatların güvenliği konusunu gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür ameliyatların tam teşekküllü hastanelerde yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Fenomen Neşe Özkan'ın ölümü sonrası estetik uyarısı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyonları yeniden gündeme getirdi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, "Estetik ameliyatlar, sadece tam teşekküllü ve yoğun bakım imkanlarına sahip hastanelerde yapılmalıdır" uyarısında bulundu.

Geçirdiği estetik operasyon sonrasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyonların güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Naci Karacaoğlu, özellikle annelik estetiği olarak bilinen karın germe ve göğüs toparlama ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini belirtti. Prof. Dr. Karacaoğlu, bu operasyonların tam teşekküllü hastanelerde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yoğun bakım desteği olan sağlık merkezlerinin önemini vurguladı.

Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesi şart

Bu tür ameliyatların başarıyla sonuçlanması için titiz bir hazırlık süreci gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Karacaoğlu, "Genelde annelik estetiği diye adlandırılan ameliyatlar, yani karın germe ve göğüs toparlama ameliyatları, uzun sürebilen operasyonlardır. Bu nedenle öncelikle hastanın genel sağlık durumunu çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Kullandığı ilaçlar, sigara tüketimi, geçirdiği hastalıklar gibi öyküleri dikkatle ele almak şart. Eğer herhangi bir risk bulunmuyorsa ameliyata alınabilir. Ancak ameliyatın yapılacağı ortam da en az hasta hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka yoğun bakım koşulları bulunan tam teşekküllü bir hastanede bu tür operasyonların yapılması gereklidir" dedi.

Yoğun takip ve komplikasyon yönetimi gerekiyor

Ameliyat sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Karacaoğlu, "Ameliyat sonrası hasta yoğun bir şekilde takip edilmelidir. 4-5 saat süren bir operasyon sonrası sıvı takibi, bağırsak hareketlerinin kontrolü ve hastanın erken mobilizasyonu çok önemlidir. Emboli riski, yani pıhtı atması, bu tür operasyonlarda ölüm nedenlerinin başında gelir. Bu riski en aza indirmek için hastayı erken hareketlendirmek ve emboli önleyici ilaçlar kullanmak gereklidir. Tüm bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ancak tam teşekküllü bir hastanede mümkün olabilir" diye konuştu.

Genç yaştaki hastaların talebi normal

Estetik operasyonların genellikle genç yaşta talep gördüğünü belirten Prof. Dr. Karacaoğlu, "Anne olmuş, iki doğum yapmış ve vücudunda deformasyonlar meydana gelmiş olabilir. Karın ve göğüste sarkmalar ya da hacim kayıpları görülebilir. Bu gibi durumlarda ameliyat talep etmek son derece doğaldır. Ancak hastanın genel sağlık durumunun, tahlillerinin ve kullandığı ilaçların dikkatle incelenmesi gerekiyor. Herhangi bir risk bulunmuyorsa hasta ameliyata alınabilir" ifadelerini kullandı.

Neşe Özkan'ın Ölümü Sonrası Estetik Ameliyat Uyarısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
img

Tarihte bir ilk: Çırılçıplak oturup izlediler
img

Türk-İş'in asgari ücret önerisine AK Parti'den ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.