Nefes alamayınca hastaneye götürdüler, öğrendikleri gerçekle şoke oldular

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yaşayan LeeRay King, 14 yaşındayken başladığı elektronik sigara alışkanlığının bedelini ağır ödedi. Bir gece sol yanındaki dayanılmaz ağrıyla uyanan genç, nefes alamayınca acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerde King'in sol akciğerinin çöktüğü, yani ağır bir pnömotoraks geçirdiği ortaya çıktı.

PEŞ PEŞE AMELİYATLAR

Genç, takip eden dört ayda akciğer çökmesi vakasını tam dört kez daha yaşadı. Doktorlar ilk olarak sıvı birikimini önlemek için akciğer ile göğüs duvarı arasında yapışıklık oluşturdu ancak bu yeterli olmadı. Ardından göğüs duvarının bir kısmı alındı. Son operasyonda ise akciğerin ağır hasarlı bölümü tamamen çıkarıldı.

"HAYATIMIN ŞOKUYDU"

Ameliyattan sonra doktorlar, alınan siyaha dönmüş akciğer parçasını bir poşette King'e gösterdi. 17 yaşındaki genç, gördüğü manzarayı "hayatımın şoku" olarak tanımladı. Artık "elektronik sigaraya bir daha asla dokunmayacağını" söylüyor.

"POŞETİ AÇTIĞIMIZ ANDA İKİMİZ DE ÇIĞLIK ATTIK"

Oğlunu hastaneye yetiştiren anne Kylee King ise yaşananları şu sözlerle anlattı: "Poşeti açınca ikimiz de bağırdık. Bu kadar zarar verebileceğini bilmiyorduk. Elektronik sigarayı masum gösteriyorlar ama gençler farkında olmadan kendilerini zehirliyor."

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, elektronik sigara kullanımının özellikle gençler için ciddi solunum ve dolaşım sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarını yineliyor.