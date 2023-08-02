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Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması geçirdi

Sağlık Haberleri

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, internet sitesi ziyaretinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Engin'in entübe edildiği bildiriliyor.

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

ENTÜBE EDİLDİ

CHP'li Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün bir internet gazetesini ziyaretinin ardından fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Engin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İlk belirlemeye göre beyin kanaması geçirdiği belirtilen Engin'in entübe edildiği öğrenildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldıAli Engin

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Sağlık

Ali Engin Sağlık Haberler

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