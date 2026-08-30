Haberler

Nargile İçen Vatandaş Baygınlık Geçirdi

Nargile İçen Vatandaş Baygınlık Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kafede nargile içen vatandaş fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kafede nargile içen vatandaş fenalaşıp baygınlık geçirdi.

Olay Haburman Köprüsü civarında bulunan bir kafede gerçekleşti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, kafede nargile içtiği sırada fenalaşıp baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi
Zeytinlikte çıkan yangın Kazdağı Milli Parkı’na sıçradı

Doğa harikası tehlikede! Alevler sınırı aştı, seferberlik başladı
Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Cem Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Espri bile yapıyor

Cem Yılmaz’dan yüzleri güldüren haber! Hastane odasında bakın ne yaptı