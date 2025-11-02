Haberler

Müzik Terapi ile Şifa: Akdeniz Üniversitesi'nde Müziğin Gücü

Müzik Terapi ile Şifa: Akdeniz Üniversitesi'nde Müziğin Gücü
Güncelleme:
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, ritim ve koro eğitimi ile hastaların sosyal hayata katılımı artırılmaya çalışılıyor. Müzik öğretmeni Alper Sökmen, müzik terapisinin tedavi sürecindeki etkilerini vurgularken, yıl sonunda hastalarla bir konser planladıklarını açıkladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi bünyesindeki Psikiyatri Gündüz Hastanesi'nde tedavi gören bireylere ritim ve koro eğitimi verilmeye başlandı. Dersleri gönüllü olarak yürüten doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Alper Sökmen (31), "Müzik terapi başlı başına bir bilim dalı. Osmanlı Dönemi'nde bile makamlarla tedavi yapılırmış. Burada da aynı etkiyi gözlemliyorum; müzik insanlara gerçekten şifa veriyor" dedi.

2007 yılından bu yana şizofreni ve psikotik bozukluk tanısı olan bireylere rehabilitasyon hizmeti sunan AÜ Psikiyatri Gündüz Hastanesi, el sanatları, aşçılık, tarım ve bilgisayar kurslarının yanı sıra müzik dersleriyle de dikkati çekiyor. Haftanın 2 günü hastalarla ritim ve şarkı çalışmaları yaparak, hastaların sosyal hayata katılımı güçlendiriliyor. Dersleri doğuştan görme engelli müzik öğretmeni Alper Sökmen gönüllü olarak yürütüyor. Müzik öğretmeni Sökmen, "Burada amaç hem ritim ve koro aracılığıyla hastaların motivasyonunu artırmak hem de müzik duygusunu aşılamak. Müzik terapi zaten şifa veriyor. Bunu her dersimde hissediyorum" diye konuştu.

'MÜZİK RUHUN GIDASI'

Erken doğumda doktor hatası sonucu fazla oksijene maruz kaldığı için görme yetisini kaybettiğini anlatan Alper Sökmen, "Ama müzik hep ışığım oldu. Haftanın 2 günü buradayım; bana da mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı. Hastanedeki diğer atölyeleri de yakından tanıdığını belirten Sökmen, "Burada sadece müzik yok, takı, tarım, yiyecek/içecek kursları da var. Hepsi bireylerin el becerilerini geliştirmeleri açısından çok önemli. Ama müzik bambaşka; ruhun gıdası" dedi.

'HER YAŞTA BİR ŞEYLER ÖĞRENİLİYOR'

Hastaları 'öğrencilerim' diye tanımlayan Alper Sökmen, "Ben onlara hasta değil, birey gözüyle bakıyorum. Çünkü her yaşta bir şeyler öğreniliyor. Burada insanlar hem üretmeyi hem paylaşmayı öğreniyor. Biz de müzikle bu süreci destekliyoruz. Müzik onların hayatlarının bir parçası olsun istiyorum. Burada olmak bana mutluluk veriyor" dedi.

YIL SONUNA KONSER HAZIRLIĞI

Yıl sonuna doğru hastaların da katılacağı bir konser planladıklarını belirten Sökmen, "Aralık ayında bir konser yapmayı hedefliyoruz. Ortak bir repertuar belirledik, provalarımız iyi gidiyor. Hem moral hem de başarı dolu bir etkinlik olacağına inanıyorum. Zaman gösterecek ama aralık ayında bir konser olabilir" diye konuştu.

