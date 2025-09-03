Müzik Aleti Çalmak Beyni Yaşlanmaya Karşı Koruyor

YENİ bir çalışma, müzik aleti çalmanın beyni yaşlanmaya karşı koruduğunu gösterdi.

Kanadalı ve Çinli bilim insanlarının yürüttüğü araştırma, müzikle ilgilenen yaşlı bireylerin beyinlerinin, daha az çaba harcayarak odaklanabildiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bunun bilişsel rezerv olarak bilinen bir mekanizma sayesinde gerçekleştiğini belirtti. Bu rezervin, beynin verimli çalışmaya devam etmesini sağlayarak, yaş ilerledikçe genç bir beyin gibi performans göstermesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Çalışma kapsamında, yıllar süren müzik eğitiminin; işitme, hareket ve konuşma gibi işlevleri yöneten beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiği tespit edildi. Araştırmanın yazarları, bu bulguların 'yaşlı beyinlerin gençlere göre daha çok çalışmak zorunda olduğu' yönündeki yaygın görüşü çürüttüğünü söyledi.

Araştırma, haftada yaklaşık 12 saat enstrüman çalmanın, zihinsel rezervin oluşmasına katkı sağladığını gösterdi. Çalışmaya, ortalama 65 yaşında olan ve en az 32 yıldır enstrüman çalan 25 yaşlı müzisyen, ortalama 66 yaşında olan ancak müzik eğitimi olmayan 25 kişi ve 20'li yaşlarında müzikle ilgilenmeyen genç yetişkinler katıldı. Tüm katılımcıların sağlıklı, sağ eli baskın ve işitme sorunu olmayan bireyler olduğu bildirildi. Katılımcılar, farklı gürültü seviyelerinde dinlerken beyin aktiviteleri incelendi. Sonuçlara göre, yaşlı müzisyenler heceleri ayırt etme konusunda özellikle düşük gürültü seviyelerinde diğer yaşlılara göre daha başarılıydı. Bu bulgular, yaşlı bireyler arasında müzik eğitiminin teşvik edilmesinin, demans gibi bilişsel bozuklukların önlenmesinde yeni bir yöntem olabileceğini ortaya koydu.