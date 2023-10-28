Muş'ta rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı
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Muş'ta rahatsızlanan 51 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı. Hasta, Op. Dr. Murat Sezgin, Op. Dr. Kandemir Baş ve ekibi tarafından ameliyata alındı.
Muş'ta rahatsızlanan 51 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'ne başvuran 51 yaşındaki hastaya "tip 1 aort diseksiyonu" tanısı konuldu.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Hasta, Op. Dr. Murat Sezgin, Op. Dr. Kandemir Baş ve ekibi tarafından ameliyata alındı.
Kaynak: AA / Sağlık