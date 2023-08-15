Muş'ta Kızılay Kan Merkezi'nden Kan Bağışı Kampanyası

Muş'ta Kızılay Kan Merkezince düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü.

Görevlilerin Muş Devlet Hastanesi'nde kurduğu standa gelen vatandaşlar, görevliler tarafından bilgilendirildikten sonra bağışta bulundu.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, gazetecilere, hastanede yürüttükleri çalışmalarla il genelindeki tüm hastanelerin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Stoklarının hastanelerin ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Kotan, "İlerleyen zamanlarda stoklarda sorun olmaması adına kan bağışı organizasyonlarımızı artırıyoruz. Lösemi, kanser, diyaliz hastalarının yanı sıra trafik kazaları ve acil kan ihtiyaçlarının giderilmesi için Kızılay olarak tüm ülkede olduğu gibi Muş'ta da kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu sosyal duyarlılığı tüm vatandaşlarımızın göstermesi gerekir. Kan sürekli bir ihtiyaç. Onun için stokların sürekli dolu olmasını istiyoruz. Sıcak havaya rağmen vatandaşlarımızın ilgisi bizi memnun ediyor." diye konuştu.

Kan bağışında bulunan Mücahit Kızılaslan ise sağlıklı olan herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirterek, bağış için ayıracakları 10 dakikanın 3 kişinin hayatını kurtarabileceğini kaydetti.