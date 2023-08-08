Muş Alparslan Üniversitesi'nden Tıbbi ve Aromatik Bitki Tanıtımı

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, 'Tarla Günü' etkinliğinde tanıtıldı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 103 çeşit bitki, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda tanıtıldı. Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, bölgede ilk defa üretilen yeni bitki türlerini yaymaya çalıştıklarını belirtti.

Muş Alparslan Üniversitesince oluşturulan bahçede yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, "Tarla Günü" etkinliğinde tanıtıldı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yetiştirilen 103 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin tanıtımı için Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Tarla Günü hakkında bilgi verilmesinin ardından katılımcılar, kampüsteki tıbbi ve aromatik bitki bahçesine geçti.

Bitkiler konusunda katılımcıları bilgilendiren Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, gazetecilere, bu yıl ikincisini düzenledikleri Tarla Günü etkinlikleri kapsamında Muş'ta ve bölgede ilk defa üretilen yeni bitki türlerini yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Bahçede 100'ün üzerinde tıbbı ve aromatik bitki olduğunu kaydeden Karadağ, şöyle konuştu:

"Bu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilk olma özelliğini de korumaktadır. Baklagiller, endüstri bitkileri ve tahıl alanında pek çok çalışmaya imza atmaktayız. Özelikle üniversite olarak kaba yemde bir merkeziz. Yem bitkileri konusunda pek çok çalışmayı ilk defa bu bölgeye getirmeyi bir mihenk taşı olarak kabul ettik. Bu bölgeye kazandırmaya çalıştık. Tropikal özelliğe sahip olan ve seralarda yetişen ejder meyvesini ve zerdeçal bitkisini burada üretmeye çalıştık. Birçok bitkinin ve meyvenin denemesini Muş'a getirdik."

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.