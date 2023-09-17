Van'ın Muradiye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla dezavantajlı ailelerin çocukları sünnet ettirildi. Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocukların sünneti yapıldı.

Muradiye Belediyesi'nden toplu sünnet etkinliği

VAN - Van'ın Muradiye Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla dezavantajlı ailelerin çocukları sünnet ettirildi.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çocukların sünneti yapıldı. Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sünnet etkinliğinde sünnet olmaya gelen çocuklar için hastanenin cerrahi servisi balonlar ve bayraklarla süslendi. Yaşları 1 ile 16 arasında değişen birçok çocuk, üroloji doktoru olan İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Muhammet Tosun tarafından sünnet ettirildi.

Sünneti başarılı bir şekilde bitiren İl Sağlık Müdürü Operatör Doktor Muhammet Tosun'a Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan hediye takdim edildi. Açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Tosun, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'ın katkılarıyla dezavantajlı ailelerin çocuklarının sünnetlerini yaptıklarını belirterek, "Bugün burada 11 çocuğumuzun sünnetini gerçekleştirdik. Toplamda 42 çocukla yapılan organizasyonla sünnet olacak. Bu organizasyonu düşünen ve her kademesinde emeği olan kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Yine buradan Muradiye Devlet Hastanesi yönetimine de bu imkanları sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sünnet olan çocuklar ve aileleri ise desteklerinden dolayı Kaymakam Aydoğan ve Sağlık Müdürü Tosun'a teşekkür etti.