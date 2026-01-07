Haberler

Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Marmaris'te devlet hastanelerini inceledi

Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Marmaris'te devlet hastanelerini inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris Devlet Hastanesi ve Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, yeni yoğun bakım üniteleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris Devlet Hastanesi ile Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastane birimlerini gezen Akça, sağlık hizmetlerinin işleyişi, fiziki koşullar ve hizmet süreçleri yerinde değerlendirilirken, sağlık çalışanlarının talep, görüş ve önerileri dinlendi.

Ayrıca tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınları ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri ileten Akça, talepleri anında değerlendirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çözüm odaklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Akça, Marmaris Devlet Hastanesi'nde 3. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Sağlık
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Baba ve 3 oğlunun silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada! Bir acı haber geldi

Sokak ortasında kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı
TFF, 104 Futbol menajerini PFDK'ya sevk etti! Aralarında Galatasaray'ın eski futbol direktörü de var

Galatasaray'ın eski futbol direktörü dahil 104 isim PFDK'ya sevk oldu
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

5 adet domatese ödediği para üzerinden emekli zammına isyan etti
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı