Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Marmaris'te devlet hastanelerini inceledi

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Marmaris Devlet Hastanesi ile Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Hastane birimlerini gezen Akça, sağlık hizmetlerinin işleyişi, fiziki koşullar ve hizmet süreçleri yerinde değerlendirilirken, sağlık çalışanlarının talep, görüş ve önerileri dinlendi.

Ayrıca tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınları ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri ileten Akça, talepleri anında değerlendirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik çözüm odaklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Akça, Marmaris Devlet Hastanesi'nde 3. Seviye Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi ile Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydetti.