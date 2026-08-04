Haberler

Muğla'da Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça’nın başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri ve kamu hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça'nın başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri ve kamu hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, yürütülen çalışmalar gözden geçirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ile planlamalar ele alındı. Sağlık hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası iş birliği vurgusu

Toplantıda ayrıca sahadan gelen geri bildirimler paylaşılırken, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik öneriler masaya yatırıldı.

Akça: "Çalışmalar kararlılıkla sürecek"

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarının güçlü iletişim, ortak akıl ve ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Tüm sağlık yöneticileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Akça, Muğla'da sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç

Kılıçdaroğlu görmesin! İşte 4 farklı anketten çıkan sonuçlar

Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye'nin gözü bu toplantıdan çıkacak kararda! 2 isim değişebilir
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi

Haluk Levent'in dolandırdığı müteahhitten kötü haber

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

Sen bu imzayı atacak adam mıydın? Taraftarlar şokta

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Sağlık Bakanlığı'ndan eklem tedavisi ürünlerinde yeni düzenleme

Yeni dönem resmen başladı! Bu kurala uymayanlara işlem yapılacak
Fatih Ahırkapı'da gemi bacasında yangın

Ahırkapı açıklarında gemide yangın
İstanbul'un göbeğinde yarı çıplak yol kesti, dubalarla darbedildi

İstanbul'un göbeğinde yarı çıplak yol kesti, dubalarla darbedildi
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı

Dünya genelinde büyük kriz! Milyonlarca hesap bir anda kapatıldı
İstanbul'da ilginç görüntü! Yolun ortasına yatıp telefonuyla oynadı

İstanbul'da gece yarısı olay görüntü