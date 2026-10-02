Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Kalp Günü'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi

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Muğla'da Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Menteşe Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirildi. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte kalp sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Başaran, kalp sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivitenin önemli olduğunu belirterek, günlük yaşamda hareketli olmanın kalp ve damar sağlığına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Başaran, "Kalp sağlığımızı korumak ve sağlıklı kalplerle geleceğe yürümek için fiziksel aktiviteyi günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Düzenli yürüyüş, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme kalp-damar sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor" dedi.

Günde en az 30 dakika, haftada 5 gün düzenli tempoda yürüyüş yapılmasını öneren Başaran, kas kütlesini ve genel metabolik sağlığı desteklemek amacıyla haftada 2-3 gün direnç egzersizlerine de yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Menteşe Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve kaliteli yaşamın önemli unsurlarından biri olduğu bir kez daha vurgulandı.

Etkinlikte sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Başaran, "Bu anlamlı günde bizimle yürüyen, kalbine ve geleceğine sahip çıkan tüm meslektaşlarıma ve değerli Muğlalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı