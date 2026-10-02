Haberler

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Kalp Günü'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Dünya Kalp Günü'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya Kalp Günü kapsamında Menteşe Yürüyüş Yolu'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenledi. Etkinlikte Prof. Dr. Özcan Başaran, kalp sağlığı için günde en az 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüş ve haftada 2-3 gün direnç egzersizi önerdi.

Muğla'da Dünya Kalp Günü kapsamında kalp ve damar hastalıklarına yönelik farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Menteşe Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirildi. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kardiyoloji anabilim dalı öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte kalp sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivite ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Başaran, kalp sağlığının korunmasında düzenli fiziksel aktivitenin önemli olduğunu belirterek, günlük yaşamda hareketli olmanın kalp ve damar sağlığına olumlu katkı sağladığını söyledi.

Başaran, "Kalp sağlığımızı korumak ve sağlıklı kalplerle geleceğe yürümek için fiziksel aktiviteyi günlük yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Düzenli yürüyüş, hareketli yaşam ve sağlıklı beslenme kalp-damar sağlığının korunmasında önemli rol oynuyor" dedi.

Günde en az 30 dakika, haftada 5 gün düzenli tempoda yürüyüş yapılmasını öneren Başaran, kas kütlesini ve genel metabolik sağlığı desteklemek amacıyla haftada 2-3 gün direnç egzersizlerine de yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

Menteşe Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikle, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve kaliteli yaşamın önemli unsurlarından biri olduğu bir kez daha vurgulandı.

Etkinlikte sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Başaran, "Bu anlamlı günde bizimle yürüyen, kalbine ve geleceğine sahip çıkan tüm meslektaşlarıma ve değerli Muğlalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı

İstifasını açıklar açıklamaz katıldığı mecliste ortalık karıştı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Soma'da göçük yaşanan maden ocağında can kaybı yükseldi

Soma'daki maden ocağı faciasında can kaybı arttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz, Ronaldo'suz çıktığı ilk maçta 4 golle kazandı

Ronaldo'suz ilk maçlarına çıktılar! İşte sonuç
TCMB, KOBİ kredilerinde büyüme sınırını yüzde 5'e çıkardı

Kredilerde yeni dönem! Sınır artırıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı

İşte satın aldığı sürpriz takım!
Trabzonspor'dan tatsız prova

Trabzonspor'dan tatsız prova! Kardeş kulübüne kaybetti
Pervin Buldan, İzleme Kurulunun en kısa sürede kurulması çağrısında bulundu

DEM Partili Pervin Buldan'dan "İzleme Kurulu" çağrısı

Putin'den Avrupa'ya Kaliningrad uyarısı: Saldırı olursa tüm silahların kullanılması derhal gündeme gelir

Putin'den Avrupa'ya açık gözdağı: Tüm silahlarımızı derhal kullanırız