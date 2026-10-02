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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1. ameliyathane hemşireliği eğitimi başladı

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1. ameliyathane hemşireliği eğitimi başladı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açılış toplantısıyla başladı. 1 Ekim-3 Kasım 2026 arasında sürecek programda kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 1. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, gerçekleştirilen açılış toplantısıyla başladı.

Hastanenin 2. Kat Kalite Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılış toplantısına; Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları Mihrican Çelebi ve Yasemin Babayiğit, Eğitim Programı ve Ameliyathane Sorumlusu Nurten Şenöz, eğitim ekibi ve kursiyerler katıldı.

1 Ekim-3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programının açılışında konuşan Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Eda Özlek, ameliyathane hemşireliğinin yüksek düzeyde mesleki bilgi, deneyim, teknik beceri, dikkat ve ekip çalışması gerektiren özel bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi.

Ameliyathane hemşiresinin cerrahi süreçlere hakim olması, cerrahi ekibin işleyişini ve ihtiyaçlarını iyi tanıması, hasta güvenliği ile bakım kalitesini her zaman ön planda tutmasının büyük önem taşıdığını belirten Özlek, mesleki bilgi ve becerilerin sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özlek, "Ameliyathane hemşireliği; bilgi, deneyim, mesleki yetkinlik ve ekip çalışmasının bir arada yürütülmesini gerektiren özel bir uzmanlık alanıdır. Ameliyathane hemşiresinin cerrahi süreçlere hakim olması, cerrahi ekibin işleyişini iyi tanıması, hasta güvenliğini ve bakım kalitesini her zaman ön planda tutması büyük önem taşımaktadır. Bu alandaki mesleki bilgi ve becerilerin, deneyimli sağlık profesyonellerinin bilgi birikimi ve uygulama tecrübelerinin yeni nesillere aktarılmasıyla sürekli geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Eğitim programının başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunan Özlek, programın hazırlanması ve yürütülmesinde emeği geçen Eğitim Programı ve Ameliyathane Sorumlusu Nurten Şenöz ile eğitim ekibine teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Program kapsamında kursiyerlere ameliyathane hemşireliğine ilişkin güncel bilgi ve uygulamaların yanı sıra mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

1 Ekim'de başlayan Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı'nın 3 Kasım 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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