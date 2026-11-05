Muğla'da Lösemili Çocuklar Haftası'nda hastanede farkındalık standı kuruldu

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Muğla'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede farkındalık standı kurularak çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte hem çocuklar keyifli vakit geçirdi hem de ailelere lösemi ve erken tanının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım) dolayısıyla hastanenin poliklinik girişinde kurulan farkındalık standı, çocuklar ve ailelerinden ilgi gördü. "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllüleri ile Muğla Tıp Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar için birbirinden renkli aktiviteler hazırlandı.

Etkinlik kapsamında çocuklar oyun hamuru, maske tasarımı, resim ve yüz boyama etkinliklerine katılarak eğlenceli vakit geçirdi. Ailelere ise lösemi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılarak hastalıkta erken tanının önemi anlatıldı.

Farkındalık standını ziyaret eden Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan da çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Saruhan, etkinliğe katılan çocuklarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekilmesi, erken tanı ve doğru tedavinin öneminin anlatılması hedefleniyor. Tıbbi tedavinin yanı sıra çocukların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulmasının, ailelerin bu süreçte desteklenmesinin de önemine vurgu yapılıyor.

Hastane yönetimi, etkinliğe katkı sunan "1 Çocuk 1 Dilek Muğla" gönüllülerine ve Muğla Tıp Fakültesi öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı