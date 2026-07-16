Haberler

Muğla'da kansere karşı güçlü iş birliği: "Hastanede farkındalık standı kuruldu"

Muğla'da kansere karşı güçlü iş birliği: 'Hastanede farkındalık standı kuruldu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan Kanser Temas Noktası standında vatandaşlar ve sağlık çalışanları erken teşhis konusunda bilgilendirildi. Uzmanlar, kanser taramalarının önemi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında detaylı paylaşımlar yaptı.

Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde, Menteşe Emirbeyazıt Sağlıklı Hayat Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kanser Temas Noktası" kapsamında bilgilendirme standı açılarak vatandaşlar ve sağlık çalışanları erken teşhis konusunda bilgilendirildi.

Kanserle mücadelede en etkin silah olan "erken teşhis" bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Muğla'da önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Kanser Temas Noktası standı, hastaneye başvuran vatandaşlar ve sağlık personelinden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında görev alan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emine Özdemir ve Diyetisyen Esra Çakı, stantta hem teorik hem de pratik bilgilendirmelerde bulundu. Uzmanlar; Meme Kanseri, Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri, Kalın Bağırsak (Kolorektal) Kanseri taramalarının önemi ve bu taramaların hangi yaş gruplarında, ne sıklıkla yapılması gerektiği konusunda detaylı paylaşımlar yaptı.

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde, kanserin erken dönemde yakalanmasının tedavi başarısını ve hastanın yaşam kalitesini kritik derecede artırdığı vurgulandı. "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" mesajının altı çizilerek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ve düzenli beslenmenin kanseri önlemedeki rolü anlatıldı.

Farkındalık oluşturmanın ötesine geçen etkinlikte, tarama kriterlerine (yaş ve risk faktörleri gibi) uygun olan vatandaşlar vakit kaybetmeden harekete geçirildi. Uygun görülen bireyler, ücretsiz ve güvenilir tarama hizmetlerinin yapılması amacıyla Menteşe Emirbeyazıt Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimine yönlendirildi.

Toplum sağlığını koruma amacıyla düzenlenen bu farkındalık etkinliklerinin, il genelinde farklı noktalarla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş

Bir rezilliği daha ifşa oldu! Bağış parasıyla kardeşe kıyak

Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sepetini alan bahçeye koştu: Yaban mersinine yoğun ilgi

Sepetini alan bahçeye koştu: O meyveye yoğun ilgi
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Nasuh Mahruki hakkında '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı

15 Temmuz paylaşımı nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin ismi

Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte kuracağı yeni partinin ismi

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber

Vergi ve cezalardan dert yanan İdris Usta'dan acı haber
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Haluk Levent'e Hüseyin Başaran'ın 60 milyon dolarlık suçlaması soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi

Haluk Levent'e 60 milyon dolar soruldu! 2 cümle ile yanıt verdi