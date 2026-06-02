MEAH'ta 'Dünya Tütünsüz Günü' seferberliği

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, " Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında toplumsal farkındalık oluşturmak ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hastane bünyesinde görev yapan Aile Hekimliği ekibi tarafından, vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Yoğun ilgi gören etkinlikte; tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, sigara kullanımının neden olduğu kronik hastalıklar, pasif içiciliğin çevreye ve çocuklara verdiği zararlar ile tütün bağımlılığıyla mücadelede izlenebilecek bilimsel yöntemler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Aile Hekimliği ekibi tarafından yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde, sigarayı bırakma sürecinde uygulanabilecek güncel yöntemler, nikotin bağımlılığı tedavileri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara hastane bünyesindeki sigara bırakma polikliniklerinde sunulan hizmetler anlatıldı. Etkinlik boyunca katılımcıların merak ettiği sorular uzman sağlık personeli tarafından tek tek yanıtlanırken, tütünsüz bir yaşamın sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kurulan bilgilendirme standını, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetim ekibinden Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Ercan Saruhan ve Op. Dr. Alper Gökbel de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında tütün kullanımının azaltılmasına yönelik farkındalık faaliyetlerinin hayati önemine dikkat çeken Başhekim Yardımcıları, toplum sağlığının korunması ve gelecek nesillerin dumansız bir hava sahasında büyümesi adına bu tür etkinliklerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Yönetim, anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm Aile Hekimliği ekibine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı