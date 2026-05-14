Anne adaylarına normal doğum tavsiyeleri

Güncelleme:
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında normal doğumu teşvik etmek ve anne-bebek sağlığını korumak amacıyla 'Doğal Olan Normal Doğum' sempozyumu düzenledi. Sempozyumda, tıbbi zorunluluk olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun faydaları ele alındı.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı'nın 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında normal doğumu teşvik etmek, anne ve bebek sağlığını korumak ve toplumsal sağlık hedeflerine katkı sunmak amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Doğal Olan Normal Doğum' sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum ile 'Normal Doğum Eylem Planı' kapsamında yürütülen çalışmalar ve normal doğumun anne-bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ele alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Normal Doğum Eylem Planı' ile tıbbi zorunluluk bulunmayan sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun teşvik edilmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sezaryenin yalnızca anne ya da bebeğin hayatını korumak amacıyla gerekli durumlarda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğuna dikkat çekilirken, tıbben gerekli olmayan sezaryen uygulamalarının anne ve bebek sağlığı açısından kısa ve uzun vadede çeşitli riskler oluşturabileceği, sonraki gebeliklerde komplikasyonlara yol açabileceği ve çocuklarda obezite ile astım riskini artırabileceği vurgulandı.

Fizyolojik doğumun ise kendiliğinden başlayan, dış müdahale olmaksızın vücudun doğal ritmiyle ilerleyen bir süreç olduğu ifade edildi. Anne adaylarının doğum sürecinde kaygı ve endişe yaşayabileceği belirtilirken, sağlık çalışanlarının temel yaklaşımının bu süreçte güven ortamı oluşturmak ve doğumun uzman ekipler eşliğinde sağlıklı şartlarda gerçekleşmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Muğla Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, normal doğum eylem planı kapsamında anne ve bebek sağlığını merkeze alan güvenli, bilinçli ve doğal doğum sürecinin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
