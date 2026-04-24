Muğla'da 'Anne Dostu Hastane' sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anne Dostu Hastane' programı ile annelerin gebelik, doğum süreci ve lohusalık dönemlerinde, hasta hakları, güvenliği ve mahremiyeti dikkate alınarak takipleri ve doğumlarının gerçekleştirileceği ortamların hazırlanmasıyla kaliteli doğum hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Bu kapsamda; Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilerek normal doğumun teşvik edilmesi ve sezaryen oranlarının düşürülmesini de içine alan 'Anne Dostu Hastane' çalışmaları kapsamında Ortaca Devlet Hastanesi ve Seydikemer Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı.

Anne Dostu Hastane çalışmalarının yaygınlaştırılması ve sayısının artırılması amacıyla doğum hizmeti sunan ve doğum sayısı yüksek olan; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Milas Devlet Hastanesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve Marmaris Devlet Hastanesi'nde Bakanlığık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda oluşturulan heyet tarafından değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilmiş, doğum öncesi ve sonrası hizmet süreçleri, anne mahremiyetinin sağlanması, hasta güvenliği uygulamaları ve doğum alanlarının fiziki uygunluğu gibi birçok başlıkta detaylı incelemeler yapılmıştı.

Değerlendirme sonucunda; Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında Milas Devlet Hastanesi, Bodrum Devlet Hastanesi ve Marmaris Devlet Hastanesi değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak 'Anne Dostu Hastane' unvanı almaya hak kazandı.

Muğla'daki kamu hastanelerinde gerçekleşen doğumların yüzde 74'ü Anne Dostu Hastanelerde yapılırken, gebelik sürecinden doğuma, doğumdan emzirme ve bebek bakımına kadar güvenli doğum ortamı ve anne-bebek uyumunu destekleyen uygulamalarla her adımda ailelerin yanında olunduğu açıklandı. - MUĞLA

