Muğla'da 6 yıllık diyaliz esareti organ bağışıyla son buldu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son 10 günde gerçekleştirilen iki başarılı böbrek nakliyle, yıllardır diyalize bağlı yaşayan iki hasta organ bağışı ile sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgede umut olan başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 6 yıldır Nefroloji Kliniği takibinde hemodiyaliz tedavisi gören iki diyaliz hastası, yapılan organ bağışları sayesinde gerçekleştirilen başarılı nakil ameliyatlarıyla sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi tarafından gerçekleştirilen nakil ameliyatları; Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Önder Özcan, Op. Dr. Asım Onur ve uzman organ nakli ekibi tarafından başarıyla tamamlandı. Tedavi süreçleri eksiksiz şekilde bitirilen hastaların taburculuk anlarında duygusal anlar yaşandı.

Hastaların taburculuk işlemleri öncesinde, hastane yönetimi ve süreçte yoğun emeği geçen dev kadro hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarete; Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam, Genel Cerrahi Kliniği adına Op. Dr. Asım Onur, anestezi, ameliyathane, yoğun bakım ekipleri ile patoloji, radyoloji, girişimsel radyoloji ve organ nakli klinik ekipleri katıldı.

Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Özcan yaptığı açıklamada, "Organ nakli, yaşam umudunu kaybetmek üzere olan birçok hasta için yeniden hayata tutunmadır. Yani kelimenin tam anlamıyla bir insanın başka bir insana verebileceği en büyük, en paha biçilmez hediyedir" ifadelerini kullandı.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Huddam ise Türkiye'de binlerce insanın nakil sırası beklediğini hatırlatarak şunları söyledi: "Organ bağışı hiçbir karşılık beklemeden bir insana hayat sunmaktır. Bu yönüyle toplumsal yardımlaşmanın, empati kurmanın ve insan sevgisinin ulaşabileceği en kutsal noktalardan biridir. Hastanemizde son on günde başarılı iki böbrek nakli ile sağlıklarına tamamen kavuşan hastalarımızın mutluluğunu paylaşmak ve yüzlerindeki tebessüme tanıklık etmek bizler için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağıdır" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı