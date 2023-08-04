Mudurnu'da Diyaliz Merkezi Açıldı

5 ay önce ilk hastalarını alan diyaliz merkezi coşkuyla açıldı

Diyaliz hastalarına şifa olan merkez, coşkulu törenle açıldı

BOLU - Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol katederek Mudurnu'dan il merkezine giden hastalar için Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne 5 ay önce hizmete başlayan diyaliz merkezi resmi törenle açıldı.

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan diyaliz merkezi açıldı. Gerede ilçesinden sonra açılan ikinci merkez artık Mudurnu'da yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor. Mudurnulu hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez, ilk hastalarını 5 ay önce alarak hizmete başladı. Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol katederek il merkezine giden hastalar, artık Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan diyaliz merkezinde şifa bulacak.

Şu an da 17 hastaya hizmet veren diyaliz merkezi haftada yaklaşık 50 seansla hizmet vermeye devam ediyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, ilçe Kaymakamı Fatih Çevik, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol, hayırsever iş adamı Süreyya Astarcı ve vatandaşların katılımıyla resmi törenle diyaliz merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

"Bolu'ya gidip geliyorduk yüklü masraf oluyordu"

Diyaliz hastası Hulusi Diker, "Buraya katkıda bulunan herkese emeklerine teşekkür ederiz. Daha önce Bolu'ya gidip geliyorduk yüklü masraf oluyordu. Bu diğeri serisinin buraya açılması ile çok güzel oldu hayırseverlere emeği geçenleri herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Ne olursa yapmaya hazırız"

Hastanenin yapılmasında katkılarda bulunan hayırsever iş adamı Süreyya Astarcı, "Bundan daha güzel bir gurur olmaz. Ne kadar şükretsek az. Şimdilik bu işleri Allah nasip etti yaptırdık. Gelecekte bakalım yapılacak. Ne olursa yapmaya hazırız" diye konuştu.

"İnsan ne kadar verirse, aslında o kadar çok mutlu oluyor"

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bolu'da hayırseverler bizleri gerçekten onların yapmış oldukları hayırlar memnun ve mutlu ediyor. Bolulu vatandaşlarımız da bundan ziyadesiyle mutlular. İnsan ne kadar verirse, aslında o kadar çok mutlu oluyor. Bunun çalışması da yapılmış, vermek aslında insanların hayırsever olmak daha fazla mutlu ediyor. Hep kendini değil, çevresini, çevredeki insanları düşünmek, onlara ben neler yapabilirim, ne yapabilirim düşünmek ve onların hayır duasını almak çok önemli. Bu noktada da Süreyya amcamız burada diyaliz servisi açılışında destekte bulunmuştur, devletimizin sağlık kurumlarına büyük bir katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

"17 hastamıza haftada yaklaşık 50 seans hizmet veren bir merkezimiz burası"

Hizmet kapasitesinin giderek artacağını belirten Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Demirkol, "Mudurnu ve Bolu için önemli bir merkezin açılışındayız, diyaliz servisimizi İnşallah açılışını yaparak hayırlı olsun diyeceğiz. Şu anda 6 diyaliz cihazımız var, toplamda 17 hastamıza haftada yaklaşık 50 seans hizmet veren bir merkezimiz burası. Devlet-millet işbirliği ile açılmış olan önemli bir merkez oldu. Sağlık bakanlığımızın büyük desteklediği, valimizin himayesinde Süreyya Astarcı bey ve eşinin katkıları ile bir de Bolu'da bağışımızda bu merkezi aktif hale getirmiş olduk, inşallah hayırlara vesile olur. Mudurnu halkı ve çevre ilçeleri için güzel bir hizmete vesile olur. Biliyorsunuz diğer hastaları önemli hastalıklarına hizmet veriyor. Diğer servisi kullanan hastalarımız ise Bolu'dan gidip gelmek durumunda kalıyorlardı. Bu hizmetle birlikte şu anda toplam 17, daha sonrasında artacak. Hastalara hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlara vesile olsun, hastalarımıza şifa diliyoruz, bağışçılarımıza da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Süreyya Astarcı'ya teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili İsmail Akgül, "İlimizde ilçemizde bu tür hayırların yapılması bizleri de onurlandırıyor gururlandırıyor. Sizlere tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Desteklerinizden dolayı ilimizde İzzet Baba, Mudurnu'da da Süreyya amcamız olduğu müddetçe inşallah bizler de yeni yetişen nesillerde de nice Süreyya Astarcı'lar nice İzzet Baysal'lar olur" dedi.