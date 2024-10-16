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Mudanya'da Meme Kanseri Farkındalık Paneli Düzenlendi

Mudanya'da Meme Kanseri Farkındalık Paneli Düzenlendi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' etkinliklerinde, uzmanlar erken tanının önemini vurguladı. Kadınlara ücretsiz kanser taraması yapılacağı açıklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, programda yaptığı konuşmada, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca Sağlıklı Hayat Merkezine bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) işbirliğiyle Mudanyalı kadınlara ücretsiz ve randevusuz kanser taramaları yapılacağını açıkladı.

Panelde uzmanlar, dünya genelinde her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalandığını, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Opr. Dr. Erol Aksaz, meme hastalıklarının belirtilerini anlatarak, erken teşhisin hayatta kalma şansını artırdığını ifade etti.

Emekli öğretmen Aysel Okumuş ve Müge Dalgıç ise kendi kanser süreçlerini paylaşarak, stresin yenilmesinin önemine dikkati çekti.

Söyleşi bitiminde kadınlar, protez model üzerinde kendi kendine teşhisle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Sağlık

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