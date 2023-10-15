MTSO Başkanı Asbest Tozlarına Tepki Gösterdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yıkımlarda yeteri kadar tazyikli su kullanılmadığı için ortaya çıkan asbest tozlarına tepki göstererek, insan sağlığının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini belirtti. Sadıkoğlu, yerel yöneticileri şehir merkezini gezmeye davet etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yıkımlarda yeteri kadar tazyikli su kullanılmadığı için ortaya çıkan asbest tozlarına tepki göstererek, "İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı. Şehri yönetmek için halktan aldıkları yetkiyi hizmet için değil de zenginleşmek için kullanan yerel yöneticileri akşam saatlerinde şehir merkezini gezmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Sadıkoğlu, gittiği İnönü Caddesi'ndeki asbest tozlarının oluşturduğu toz bulutunu görünce bir video çekerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Sadıkoğlu, video paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Saat 18: 00, İnönü Caddesi, ortalık toz duman, göz gözü görmüyor. Asbest tozu hepimizi kanser yapacak. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı! İlk günden bu yana defalarca söylememize rağmen yıkımlarda yeteri kadar tazyikli su kullanılmıyor. Bu şehirde deprem olmamış gibi anlatıp her şey düzeldi algısı oluşturanlar sırça köşklerinden çıkıp vatandaşa kulak verirlerse gerçekle yüzleşecekler. Şehri yönetmek için halktan aldıkları yetkiyi hizmet için değil de zenginleşmek için kullanan yerel yöneticileri akşam saatlerinde şehir merkezini gezmeye davet ediyorum." - MALATYA