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Antalya'da Motosiklet Kazası Kurbanı Baran Duman'ın Organları 7 Hastaya Umut Oldu

Antalya'da Motosiklet Kazası Kurbanı Baran Duman'ın Organları 7 Hastaya Umut Oldu
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Antalya'da geçirdiği motosiklet kazası sonucu tedavi altına alınan 21 yaşındaki Baran Duman'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ bağışı kararıyla Duman'ın organları, nakil bekleyen 7 hastaya hayat verecek. Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, ailenin örnek kararını takdirle karşılayarak organ bağışının önemine dikkat çekti.

ANTALYA'da motosiklet kazasında yaralanan Baran Duman'ın (21), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin bağış kararı aldığı Duman'ın organları, nakil bekleyen 7 hastaya umut oldu.

Motosiklet kazasında yaralanan Baran Duman, 3 Ağustos'ta Antalya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Duman'ın, 12 Ağustos'ta beyin ölümü gerçekleşti. Aile, 13 Ağustos'ta oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Duman'ın organlarının 7 hastaya umut olacağını belirten Antalya Şehir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Hakkı Ergüden, "21 yaşındaki Baran Duman, geçirdiği motosiklet kazası sonucunda Antalya Şehir Hastanemize getirildi. Yapılan takip ve tetkiklerin ardından 12 Ağustos'ta beyin ölümü gerçekleştiği tespit edildi. Ailesiyle görüşmeler sonucunda, 13 Ağustos'ta Baran'ın organlarının bağışlanmasına karar verildi. Ailesi, yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen son derece anlamlı ve örnek bir karar vererek, evlatlarının organlarının 7 insana umut olmasını istedi" dedi.

'ÇOK SAYIDA NAKİL BEKLEYEN HASTA VAR'

Organ bağışı sayılarının artırılması gerektiğini belirten Ergüden, "Organ bağışı, ülkemiz açısından son derece önemli bir konudur. Organ nakli bekleyen çok sayıda hastamız var ve bu hastalar, kendilerine yeni bir yaşam umudu verecek bir telefon gelmesini bekliyorlar. Beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılan organ bağışları, bu nedenle çok büyük önem taşıyor. Baran'ın bağışlanan organları, 7 insanın yeniden hayata tutunmasına, belki de uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürmesine vesile olacak. Baran'ın ailesinin aldığı bu karar, gerçekten takdire şayan ve örnek bir davranıştır. Gösterdikleri duyarlılık ve insanlık adına kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BAĞIŞ KARARI İNSANLARIN YAŞAMLARINI ETKİLİYOR'

Organ bağışında aile onayının önemine dikkati çeken Ergüden, "Toplumumuzda organ bağışı konusundaki bilincin ve duyarlılığın daha da artmasını istiyoruz. Unutmamalıyız ki organ nakline bir gün biz veya en yakınımız ihtiyaç duyabiliriz. Bu nedenle toplumumuzun organ bağışı konusunda daha duyarlı hareket etmesi son derece önemli. İnsanlar en yakınlarını kaybettikleri, acılarının en yoğun olduğu anda organ bağışı konusunda karar vermek zorunda kalıyor. Verilen bir bağış kararı, başka insanların yaşamlarını değiştirebiliyor ve onlara yeniden hayata tutunma fırsatı verebiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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