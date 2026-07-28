Erzurum'da Mobil KETEM Ağustos 2026 Tarama Takvimi Açıklandı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Ağustos 2026 dönemine ait Mobil KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ziyaret planını kamuoyuyla paylaştı.

"Ücretsiz sağlık taraması" sloganıyla yola çıkan tam donanımlı mobil tarama aracı, ay boyunca Erzurum'un dört bir yanındaki ilçelere giderek vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunacak. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne dikkat çekilerek, tüm vatandaşlar belirtilen tarihlerde ilçelerine gelecek olan Mobil KETEM aracını ziyaret etmeye davet edildi.

Ağustos ayı boyunca ilçe ilçe gezecek olan Mobil KETEM aracının çalışma takvimi ise şu şekilde açıklandı: Köprüköy: 3 Ağustos, Horasan: 4, 5, 6 ve 7 Ağustos, Yakutiye (Dumlu ASM): 10 Ağustos, Karayazı: 11 ve 12 Ağustos, Tekman: 13 ve 14 Ağustos, Pasinler: 17 ve 18 Ağustos, Narman: 19 Ağustos, Tortum: 20 Ağustos, Çat: 21 Ağustos, Olur: 24 Ağustos, Oltu: 25, 26 ve 27 Ağustos ve İspir: 28 ve 31 Ağustos

Yetkililer, tarama hizmetlerinin tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, özellikle risk grubundaki vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı