Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak - Haberler

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Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak

AA - İsmihan Özgüven - Sağlık
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Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak

Adana'da, Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı gerçekleştirilecek.

Adana'da, Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı gerçekleştirilecek.

Minival İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda, kadın hastalıkları ve doğum hekimleri tarafından sunumlar yapılacak.

Canlı cerrahilerin de gerçekleştirileceği toplantıda, ülkede tıp alanında yapılan çalışmalar da paylaşılacak.

AA / İsmihan Özgüven - Sağlık

Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Haberler

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