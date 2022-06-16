Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak Adana'da, Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı gerçekleştirilecek. Adana'da, Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi hastaneleri iş birliğiyle Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı gerçekleştirilecek. Minival İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda, kadın hastalıkları ve doğum hekimleri tarafından sunumlar yapılacak. Canlı cerrahilerin de gerçekleştirileceği toplantıda, ülkede tıp alanında yapılan çalışmalar da paylaşılacak. AA / İsmihan Özgüven - Sağlık Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Haberler

Haberler ›› Sağlık ›› Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.