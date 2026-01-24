Dişe mikro düzeyde müdahale tedavi başarısını ve dayanım ömrünü artırıyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde mikroskopla 12,5 kata kadar yakından görerek gerçekleştirilen diş restorasyonları, mikro çatlakların, çürüklerin ve deformasyonların gözden kaçmasının önüne geçiyor.

Ağız içi gibi dar ve görüşü sınırlı alanlarda hekimlerin çalışma hakimiyetini artıran yöntemle gerçekleştirilen işlemler, diş dokusuna en az müdahaleyle en doğru onarımın yapılmasına olanak tanıyor.

Hekimin, diş ünitesine entegre mikroskopla hasta ağzına bakarak gerçekleştirdiği ince işçilik gerektiren yaklaşım, restorasyonun dişle bütünleşmesini kolaylaştırırken, yapılan işlemin uzun vadede daha dayanıklı olmasına katkı sağlıyor.

Fakülte bünyesinde kurulan Mikroskop Destekli Eğitim Salonu ise hekimlerin hasta tedavisine başlamadan önce gerekli donanımı ve pratik deneyimi edinmesine imkan veriyor.

Mikroorganizmaların çatlaklardan sızması engelleniyor

NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, AA muhabirine, mikroskop destekli uygulamaların hem tedavi başarısını artırması hem de diş kayıplarının önüne geçilmesine katkı sunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Dişin fonksiyonunu ve estetiğini birlikte koruyan bütüncül onarım hedeflediklerini anlatan Tunçdemir, modern diş hekimliğinde hassasiyet ve kaliteyi bir üst seviyeye taşıdıklarını dile getirdi.

Tunçdemir, diş hekimliğinde ayrıntıların önemli olduğunu vurgulayarak, "Dişin üzerinde ufak çukurcuklar, çatlaklar olabiliyor. Restorasyonları bunları görmeden yaptığınızda mikroorganizmalar çatlaklardan sızıp yaptığınız restorasyonları başarısız hale getirebiliyor. Mikroskoplarla 12,5 kat büyüterek oradaki detayları çok daha net şekilde görüp yaptığımız restorasyonun ömrünü çok daha uzun hale getirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim önceliğimiz dişin doğal yapısını korumak"

Dişin doğasını korumak için minimal tekniklerle çok az madde kaldırarak restorasyonu yapmanın önemine dikkati çeken Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Ne yaparsak yapalım, en iyi malzeme kullanılsa, en iyi hekime yaptırılsa da doğal diş yapısının niteliğini bulamıyoruz. O yüzden bizim önceliğimiz dişin doğal yapısını korumak. Çürüğü gözümüzle kaldırmaya çalışırsak dişten gereksiz yere fazla madde kaldırabiliriz. Mikroskopla çalışırken o çürük sınırlarını çok daha net görebildiğimiz için sadece çürük alanını kaldırıyoruz. Yerine de gerekli restorasyonu koyup etrafında da oraya uzanan çürük kanalları veya çatlaklar varsa izole ettiğimiz için restorasyonlar çok daha uzun ömürlü olma şansına sahip oluyor."

Tedavinin ömrünün, hekimin tecrübesi, yetkinliği ve kullanılan malzemenin kalitesiyle birlikte, hastanın ağız bakımıyla da direkt ilişkili olduğunu belirten Tunçdemir, mikroskoplu müdahaleyle 20 yıldan fazla dayanan restorasyonlar yapmanın mümkün olduğunu kaydetti.