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Midyat Hastanesinde çocuklar sünnet öncesi akülü arabayla ameliyathaneye götürülüyor

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Midyat Hastanesinde çocuklar sünnet öncesi akülü arabayla ameliyathaneye götürülüyor Haber Videosunu İzle
Midyat Hastanesinde çocuklar sünnet öncesi akülü arabayla ameliyathaneye götürülüyor
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Mardin'in Midyat ilçesindeki Devlet Hastanesinde sünnet öncesi kaygı yaşayan çocuklar için akülü araba uygulaması başlatıldı. Sağlık personeli gözetiminde ameliyathaneye götürülen çocukların moralinin yükseltilmesi hedefleniyor, uygulama ailelerden olumlu dönüş alıyor.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçe Devlet Hastanesinde sünnet işlemi öncesinde kaygı ve stres yaşayan çocukların moralini yükseltmek amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Hastane envanterine kazandırılan uzaktan kumandalı akülü arabalarla çocuklar, hemşire gözetiminde ameliyathaneye kadar götürülüyor. Minik hastalar, korku ve endişe yerine gülümsemelerle ameliyata hazırlanıyor.

Midyat Devlet Hastanesi, çocukların hastane ortamında yaşadığı kaygıyı azaltmak ve sağlık hizmeti sürecini onlar için daha olumlu bir deneyime dönüştürmek amacıyla örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Özellikle sünnet işlemi öncesinde heyecan ve stres yaşayan çocuklar için temin edilen uzaktan kumandalı akülü arabalar, ameliyathaneye gidişi daha keyifli hale getiriyor. Sağlık personelinin gözetiminde gerçekleştirilen uygulamada çocuklar, akülü arabalarla ameliyathane kapısına kadar güvenli bir şekilde götürülüyor. Çocukların dikkatini hastane ortamının oluşturduğu kaygıdan uzaklaştırmayı ve işlem öncesinde moral ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen uygulama, ailelerden de olumlu geri dönüşler alıyor.

"Minik kalplerin stresini azaltmayı hedefliyoruz"

Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, uygulamanın çocukların işlem öncesindeki psikolojik rahatlığını desteklemek amacıyla başlatıldığını belirtti. Peköz, "Ameliyata ve sünnet işlemine gidecek yavrularımızın işlem öncesinde oldukça gergin olduklarını, stres yaşadıklarını fark ettik. Minik kalplerin bu kaygısını azaltabilmek amacıyla hastanemize uzaktan kumandalı akülü araba temin ettik. Sağlık personelimiz eşliğinde çocuklarımızı güvenli bir şekilde ameliyathane kapısına kadar götürüyoruz. Böylece onların streslerini ve gerginliklerini bir nebze olsun azaltmayı hedefliyoruz. Ailelerimizden bu uygulamayla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık. Anne ve babalarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızın hastanede kendilerini daha rahat ve güvende hissetmelerini sağlayan bu uygulamayı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Çocuk dostu sağlık hizmetine anlamlı katkı

Midyat Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen uygulama, çocukların sağlık hizmeti sürecinde yaşadığı kaygıyı azaltmaya yönelik yaklaşımın somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Çocukların kendilerini daha rahat hissetmelerine katkı sunmayı amaçlayan uygulamayla, sağlık hizmetlerinin yalnızca tıbbi işlemlerden ibaret olmadığı, hasta memnuniyeti, psikolojik rahatlık ve çocuk dostu bir yaklaşımın da önemli olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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