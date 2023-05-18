Mide botoksu ameliyatından sonra bir hasta daha hayatını kaybetti

Tuzla'da mide botoksu ameliyatı olduktan sonra bir kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mide botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalardan biri olan Hurise Gezmiş'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mide botoksu ameliyatından sonra fenalaşan bir hasta daha hayatını kaybetti

İSTANBUL - Tuzla'da mide botoksu ameliyatı olduktan sonra bir kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mide botoksu yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalardan biri olan Hurise Gezmiş'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuzla'da Özel Gisbir Hastanesi'nde mide botoksu ameliyatı olan bazı hastalarda çeşitli rahatsızlıklar belirmesi üzerine inceleme başlatılmıştı. Hastaların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve firma sahibi C.T. gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. 25 Şubat tarihinde mide botoksu yaptıran 46 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Aylar Korhanova'nın 23 Mart'taki ölümünün ardından doktorlar C.C.E. ve Ş.Ş. tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen 2 doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 kadın daha hayatını kaybetti

Tuzla'da hastanede mide botoksu yaptıran ve ardından fenalaşan hastalardan Hurise Gezmiş, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi görüyordu. Gezmiş'in 16 Mayıs Salı günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Gezmiş, 17 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen cenazenin ardından Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.