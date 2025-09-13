Haberler

MHRS Sistemi Hakkında Dezenformasyon Açıklaması

İletişim Başkanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin hacklendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin ele geçirildiğini açıkladı. Sosyal medya paylaşımlarının kasıtlı dezenformasyon içeren bir kampanya olduğunu vurguladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin ( Mhrs ) hacklendiği şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Türkiye'nin Merkezi Hekim Randevu Sistemi hacklendi, hasta bilgileri sızdırıldı' şeklinde yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır ve kasıtlı bir dezenformasyon faaliyetinin parçasıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, paylaşımlarda yer alan ekran görüntülerinin MHRS sistemine ait bir veri sızıntısı olmadığı, yalnızca bir vatandaşa ait kullanıcı bilgilerinin, son kullanıcı kaynaklı bir güvenlik ihlali sonucunda ele geçirildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, MHRS sisteminin güvenliğinin ihlal edilmediği, söz konusu ekran görüntülerinin ise ilgili vatandaşın cihazına sızan zararlı yazılımlar aracılığıyla elde edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturabilecek niteliktedir. Kamuoyunun, yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
