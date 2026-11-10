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MHP heyeti Ayvalık Devlet Hastanesi'nde diş ve anjiyo projelerini görüştü

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MHP heyeti Ayvalık Devlet Hastanesi'nde diş ve anjiyo projelerini görüştü
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MHP Balıkesir İl Başkanı Bilsem ve Ayvalık İlçe Başkanı Ustalı, Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Eşlik’i ziyaret etti. Ziyarette diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi projeleri ele alındı; anjiyo ünitesi Sağlık Bakanlığı onayı beklerken diş ünitesinde hazırlıklar sürüyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, beraberlerindeki parti yöneticileriyle birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin mevcut ihtiyaçları, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Özellikle ilçeye diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi kazandırılmasına yönelik projelerin görüşüldüğü ziyarette, söz konusu yatırımların hayata geçirilmesinin Ayvalık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

"Projelerin takipçisi olacağız"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, hastanenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Ustalı, "İl Başkanımız Mustafa Bilsem ile birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında olan diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi projeleri başta olmak üzere hastanemizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdik. Diş Hastalıkları ile ilgili ünite için proje hazırlıklar sürerken, Anjiyo Ünitesi ile ilgili süreç ise Sağlık Bakanlığı'nda onay bekliyor. Ayvalık Devlet Hastahane'miz için çok önemli olan bu iki projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hastane ziyaretinin ardından teşkilatta toplantı

MHP heyeti, hastane ziyaretinin ardından MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelerek teşkilat çalışmaları ve ilçenin gündemindeki konular hakkında istişarelerde bulundu. Ayvalık ve Balıkesir'e hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan İlçe Başkanı Hasan Ustalı, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yatırımlarının ilçeye kazandırılması noktasında çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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