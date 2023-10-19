Mezitli Belediyesi Viranşehir'de Aile Sağlık Merkezi İnşa Ediyor

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişim sağlaması amacıyla önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Mezitli Belediyesi tarafından Viranşehir'de 2 bin 575 metrekarelik bir parkın içerisinde Aile Sağlık Merkezi yapımı için alan ayrıldı.

Başkan Neşet Tarhan, Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İnşaat Mühendisi Fuat İşler ve Viranşehir Mahalle Muhtarı Sinan Örüng ile birlikte Aile Sağlık Merkezi yapımı için belirlenen alanda incelemelerde bulundu.

"DEVLET HASTANESİNDEN SONRA AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Aile Sağlık Merkezi'ni en çok talep eden mahallerin başında Viranşehir Mahallesi'nin geldiğini dile getiren Başkan Tarhan,"Mezitli Belediyesi olarak asli işlerinin yanı sıra merkezi hükümet ve diğer kurumlarla olan yakın diyaloglarımız ile ihtiyaç duyulan çalışmalara yardımcı oluyoruz. Geçmiş dönem Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan'ın da katkılarıyla uzun uğraşlar sonucu Mezitlimize Devlet Hastanesi'nin inşasının başlamasını sağladık. Şu an da Kuyuluk bölgemizde Devlet Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun yanı sıra mahallelerimizde yeterli Aile Sağlık Merkezi'nin olmaması da büyük sıkıntılara neden oluyor. Aile Sağlığı Merkezi'ni en çok talep eden bölgemizin başında Viranşehir Mahallemiz geliyordu. Viranşehir Mahalle Muhtarımız Sinan Örüng ile birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda mahalle muhtarlığımızın doğusunda 2 bin 575 metrekarelik parkın içinde 128 metre kareyi geçmeyecek şekilde bir alan belirledik. Hiç zaman kaybetmeden Aile Sağlık Merkezimizin yapımı için Belediye Meclisimizden karar aldık ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirdik. Buranın yapılmasıyla birlikte çevrede bulunan parkımızın yenilenmesini sağlayacağız. Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları başlatarak, kısa sürede bölge halkımıza Aile Sağlık Merkezimizi kazandırmış olacağız. Umarım bu uygulamamız diğer ilçelerimize de örnek olur. Sağlık Merkezimizin Mezitlimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"UMARIM DİĞER YERLERE ÖRNEK OLUR"

Mezitli'deki çalışmaların diğer ilçelerdeki belediyelere de örnek olması gerektiğini dile getiren Mezitli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Yavaşoğlu, "Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer Belediyelerde Başkanımızı örnek alır. Sağlık hizmetimizi vatandaşlarımızın en kısa sürede ulaşabilmesi için Mersin'de bulunan diğer belediyelerimizde bu tür tesislerin yapımına destek olurlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"DURUM ACİL, YETKİLİLER HIZLA İLGİLENMELİ"

Durumun acil olduğunu ve yetkililerin en hızlı şekilde ilgilenmeleri gerektiğine vurgu yapan Viranşehir Mahalle Muhtarı Sinan Örüng; "Mahallemizde Aile Sağlığı Merkezi problemi vardı. Bu durumu Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile paylaştık ve hemen bizleri ziyaret etti. Viranşehir Mahallemizde yer bakarak muhtarlığımızın doğusunda bulunan büyük bir parkımızın içerisinde yapılması için gerekli çalışmalar başlattı. Mahallemizin Aile Sağlık Merkezine çok acil ihtiyacı var. Yetkililerin de en hızlı şekilde ilgilenip mahallemize Aile Sağlığı Merkezini kazandırırlarsa mahalle halkı olarak çok memnun oluruz. Başkanımız Neşet Tarhan'a, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Mezitli İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. Ayşe Yavaşoğlu ile belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.