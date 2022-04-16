Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu - Haberler

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Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Kılınç - Sağlık
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Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu Saray içeceği olarak bilenen Meyan Şerbeti, Kahramanmaraş'ta satışına başladı Birçok hastalığa iyi gelen Meyan Şerbeti, sindirim sisteminin de en büyük yardımcısı Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinin serinleten yöresel içeceği olan Meyan...

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

Saray içeceği olarak bilenen Meyan Şerbeti, Kahramanmaraş'ta satışına başladı

Birçok hastalığa iyi gelen Meyan Şerbeti, sindirim sisteminin de en büyük yardımcısı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcak yaz günlerinin serinleten yöresel içeceği olan Meyan Şerbeti, Ramazan ayının da vazgeçilmezi oldu.

Aroması ile alışkanlık yapan, sindirim sistemini koruduğu için sağlık dostu olarak bilinen Meyan Şerbeti satışa çıktı. Yapımı 4-5 saat arasında süren şerbetin, yerel deyimi ile "Ballanması" ise 5 saatin sonunda oluşuyor. Kahramanmaraş halkının severek tükettiği Meyan Şerbetinin iftar sonrası kullanması hazımsızlığa, sahurda kullanılması ise tok tutmaya yarıyor.

Meyan şerbetçisi Halil İbrahim Neşnat, "Meyanın faydası çok. Özellikle ramazan ayında taş düşürmeye, yorgunluğa ve halsizliğe çok faydası vardır. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayına geldik. Tamamen doğal, kendi özünden yaptığımız meyanları satışa sunduk. Taş düşürmeye, sindirim sistemini hızlandırmaya, yorgunluğa, halsizliğe iyi geliyor. Özellikle meyan şerbetini de poşetlere doldurduğumuz için hem daha rahat hem de çevre kirliliğini önlüyoruz. Şişe kullanmıyoruz.

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

Meyan Şerbeti Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kılınç - Sağlık

Kahramanmaraş, Saray, Sağlık, Haberler

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