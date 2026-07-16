Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvrak: Mevsim değişiklikleri, kalp ve tansiyon hastaları için önemli risk oluşturuyor'

Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tarık Kıvrak, "Mevsim değişikliği kalp rahatsızlığı ve hipertansiyonu bulunan hastalar için önemli risk oluşturuyor" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Kıvrak, kronik kalp hastalıklarında mevsimsel değişikliklerin oluşturabileceği riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kronik kalp hastalıklarında mevsimsel değişikliklerin, özellikle kalp yetersizliği, koroner arter hastalığı ve hipertansiyonu bulunan hastalar açısından önemli riskler oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Tarık Kıvrak, "Her mevsime uygun önlemler alınması büyük önem taşıyor. Yaz aylarında en önemli risk, sıvı kaybıdır. Aşırı sıcaklar tansiyon düşüklüğüne, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ve kullanılan ilaçların etkinliğinde değişikliğe neden olabilir. Kalp yetersizliği bulunan hastalar için ne kadar çok su, o kadar iyi anlayışı doğru değildir. Sıvı tüketiminin mutlaka doktorun önerdiği miktarlarda yapılması gerekir. Özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan hastaların günlük kilo takibini ihmal etmemesi gerekiyor. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması ve serin ortamlarda bulunulması da faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Kıvrak, "Kış aylarında soğuk havalar damarların büzülmesine neden olduğu gibi tansiyonu da yükselterek kalbin iş yükünü arttırabilir. Bu durum, kalp krizi ve kalp yetersizliği atakları açısından riski artırır. Mevsim geçişlerinde enfeksiyonların daha sık görülüyor. Grip ve zatürre gibi hastalıklar kalp hastalarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle önerilen aşıların yaptırılması, el hijyenine dikkat edilmesi ve hastalık belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Hangi mevsim olursa olsun ilaçların düzenli kullanılması lazım. Doktor önerisi olmadan ilaç dozunda değişiklik yapılmaması gerekiyor. Kardiyovasküler hastalıklarda nefes darlığında artış, göğüs ağrısının başlaması, çarpıntı, hızlı kilo artışı veya kilo kaybı gibi belirtiler görüldüğünde mutlaka hekime başvurulmalıdır. Mevsimler değişebilir ancak doğru önlemlerle kalp sağlığını yılın her döneminde korumak mümkündür" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı