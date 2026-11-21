Mersin Üniversitesi Hastanesinin Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına kazandırılan yeni teknoloji sayesinde, geleneksel yöntemlerle saatler hatta günler sürebilen bazı mikroorganizma tanımlama işlemleri dakikalar içinde gerçekleştirilebilecek. Sistemin özellikle kan dolaşımı ve yoğun bakım enfeksiyonlarının etkenlerinin hızlı belirlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında, Üniversite Hastanesinin Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına MALDI-TOF MS (Matris Destekli Lazer Desorpsiyon/İyonizasyon-Zaman Uçuşlu Kütle Spektrometrisi) Mikroorganizma Tanımlama Sistemi kazandırıldı. Prof. Dr. Gönül Aslan, Prof. Dr. Nuran Delialioğlu ve Doç. Dr. Taylan Bozok öncülüğünde yürütülen projeyle hastanenin mikrobiyolojik tanı altyapısı güçlendirildi.

Teşhis süreleri saatlerden dakikalara inecek

Klinik mikrobiyoloji alanındaki teknolojik gelişmelerden biri olan MALDI-TOF MS sistemi, mikroorganizmaların protein profillerini analiz ederek bakteri ve mantarların hızlı ve yüksek doğrulukla tanımlanmasını sağlıyor. Geleneksel yöntemlerle saatler, hatta günler sürebilen bazı tanımlama işlemleri, yeni teknoloji sayesinde birkaç dakika içinde tamamlanabiliyor.

Sistemin özellikle kan dolaşımı enfeksiyonları, yoğun bakım ünitesi enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi zayıflamış hastalarda görülen enfeksiyonların etkenlerini hızlı ve güvenilir şekilde belirlemek amacıyla kullanılması hedefleniyor. Ayrıca mikobakteriler, küfler ve Nocardia türleri gibi özel tanımlama yöntemleri gerektiren mikroorganizmaların analizinde laboratuvarın tanı kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. Hızlı ve doğru mikrobiyolojik tanıyla uygun antimikrobiyal tedavinin zamanında uygulanması, gereksiz antibiyotik kullanımının azaltılması ve antimikrobiyal dirençle mücadeleye katkı sağlanması bekleniyor. Yeni sistemin rutin tanı hizmetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalara, uzmanlık ve lisansüstü eğitim programlarına da katkı sunacağı belirtildi.

"Hastalarımızın doğru tedaviyi çok daha hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite hastanesinin teknolojik altyapısını sürekli geliştirerek bölgeye referans düzeyinde sağlık hizmetleri sunmaya devam ettiğini belirtti. Yeni sistemin hem hastalara hem de bilimsel araştırmalara önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Yaşar, "Üniversitemiz, bilimsel araştırma yeteneklerini doğrudan insan sağlığı ve topluma fayda sağlayacak şekilde dönüştürme vizyonuyla hareket etmektedir. Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizin desteğiyle Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız için edindiğimiz MALDI-TOF MS sistemi, hastalarımızın doğru tedaviyi çok daha hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. Bu yatırım, sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırmakla kalmayıp, öğretim üyelerimizin ve asistan doktorlarımızın bilimsel çalışmalarına da önemli bir ivme kazandırmaktadır. Bu projeyi başarıyla gerçekleştiren değerli öğretim üyelerimize teşekkür etmek istiyorum ve bu ileri teknolojinin üniversitemize, hastanemize ve tüm hastalarımıza büyük fayda sağlayacağını umuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı