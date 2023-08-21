Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş olan 64 paket süt ürünü imha edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak ve ayran gibi ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. Market hakkında yasal işlem başlatıldı ve ürünler imha edildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, zincir marketteki denetimde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen 64 paket süt ürünü imha edildi.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir zincir marketin Batıkent Mahallesi'ndeki şubesinde denetim yaptı.
Çalışmada, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak ve ayranın da olduğu 64 paket ürünün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.
Market hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini bildirdi.