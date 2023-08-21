Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş olan 64 paket süt ürünü imha edildi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, peynir, yoğurt, tereyağı, kaymak ve ayran gibi ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği tespit edildi. Market hakkında yasal işlem başlatıldı ve ürünler imha edildi. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.