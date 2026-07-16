Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, Cizre'ye sevk edildiği sırada ambulansta doğum yaptı. Sağlık ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi sayesinde bebek sağlıklı şekilde dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güçlükonak ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, Cizre Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada ambulansta sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri, doğumu ambulans içerisinde başarıyla gerçekleştirerek anne ve bebeğin güvenliğini sağladı. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 04.00 sıralarında doğum sancıları başlayan hamile kadın, Güçlükonak Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmelerin ardından annenin ileri tetkik ve doğum süreci için Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Ancak ambulansın Cizre istikametine ilerlediği sırada doğum sancılarının sıklaşması üzerine doğum başladı. Bunun üzerine ambulansta görev yapan sağlık personeli hızla harekete geçti. Ebe Sözdar Yaman ile görevli paramedik personel, profesyonel müdahaleleri sayesinde doğumu ambulans içerisinde güvenli bir şekilde gerçekleştirdi.

Başarılı müdahale sonucunda bebek sağlıklı olarak dünyaya gelirken, ilk kontrolleri de ambulans içerisinde yapıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, daha sonra gerekli kontroller ve takip amacıyla hastaneye ulaştırıldıkları öğrenildi.

Güçlükonak Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ambulansta gerçekleştirilen başarılı doğum nedeniyle ebe Sözdar Yaman ile görevli paramedik personele teşekkür edilerek, acil sağlık ekiplerinin özverili çalışmasının bir kez daha hayat kurtaran önemini ortaya koyduğu vurgulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı