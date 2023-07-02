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Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Merkezefendi Belediyesi'nden Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Sağlık Haberleri

Merkezefendi Belediyesi'nin, Hacıeyüplü TOKİ Evleri'nde anlaşmalı olduğu 'Sağlık Kabini'nde vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor. 'Sağlık Kabini'nde vatandaşlar, pansuman, iğne, serum ve tansiyon ölçümü gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Kabini'nden yararlanmak isteyen vatandaşların, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 'Merkezefendi Sağlık Kartı'nı alması gerekiyor.

Merkezefendi Belediyesi'nin, Hacıeyüplü TOKİ Evleri'nde anlaşmalı olduğu 'Sağlık Kabini'nde vatandaşlar sağlık hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

'Sağlık Kabini'nde vatandaşlar, pansuman, iğne, serum ve tansiyon ölçümü gibi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Sağlık Kabini'nden yararlanmak isteyen vatandaşların, Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nden 'Merkezefendi Sağlık Kartı'nı alması gerekiyor.

Kaynak: ANKA / Sağlık

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Merkezefendi Sağlık Haberler

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