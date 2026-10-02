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Menteşe Devlet Hastanesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evde ziyaret etti

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Menteşe Devlet Hastanesi, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evde ziyaret etti
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Menteşe Devlet Hastanesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde 102, 101 ve 94 yaşındaki vatandaşlarla sohbet eden Başhekim Op. Dr. Şadi Ballı, yaşlıların tecrübelerinin kendileri için büyük değer taşıdığını belirtti.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Menteşe Devlet Hastanesi tarafından, ilçede yaşayan ve hastaneden sağlık hizmeti alan yaşlı vatandaşlara evlerinde ziyaret gerçekleştirildi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari personelin gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 102, 101 ve 94 yaşındaki vatandaşlarla bir araya gelindi.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Başhekim Şadi Ballı, onların hayat tecrübelerini, birikimlerini ve geçmişe dair hatıralarını dinledi. Samimi ortamda gerçekleştirilen buluşmalarda renkli ve duygusal anlar yaşandı.

Başhekim Ballı, yaşlıların hayat tecrübelerinin ve hatıralarının kendileri için büyük değer taşıdığını belirterek, "Büyüklerimizle gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetlerde, hayat tecrübelerini, birikimlerini ve birbirinden kıymetli hatıralarını bizlerle paylaşan değerli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Samimi sohbetleri ve güzel hatıralarını bizlere kattıkları bu anlamlı buluşma için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Menteşe Devlet Hastanesi olarak yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ballı, "Büyüklerimizin sağlık, huzur ve afiyet içerisinde nice güzel yıllar geçirmelerini diliyor, onların her zaman yanlarında olduğumuzu gönülden ifade ediyoruz. Başta Şaziye Teyzemiz, Kamil Amcamız ve Güllü Teyzemiz olmak üzere tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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