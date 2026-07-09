Uzmanından uyarı: 'Menopoz dönemindeki karın ağrısını hafife almayın'

Östrojen düzeylerindeki değişim, yaş alma ve kilo artışının safra taşı oluşumunu etkileyebileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, özellikle sağ üst karın bölgesinde hissedilen ağrı, hazımsızlık ve şişkinliğin safra kesesi hastalıklarının habercisi olabileceğine dikkati çekti.

Menopozla birlikte kadınların vücudunda önemli hormonal ve metabolik değişiklikler yaşandığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Menopoz Wellness Komitesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özerhan, bu süreçte ortaya çıkan bazı yakınmaların doğal menopoz belirtileri olarak değerlendirilmesinin altta yatan cerrahi hastalıkların tanısında gecikmeye neden olabileceğini ifade etti. Menopoz döneminde metabolizmanın yavaşlaması, kilo alımı ve hormonal değişikliklerin safra kesesi fonksiyonlarını etkileyebildiğini belirten Özerhan, "Safra kesesinde taş oluşumu kadınlarda daha sık görülmektedir. Menopoz döneminde yaşın ilerlemesi, kilo artışı ve metabolik değişikliklerin de eklenmesiyle birlikte risk daha da artabilmektedir. Bu nedenle özellikle yemeklerden sonra ortaya çıkan karın ağrıları, mide rahatsızlığı ya da şişkinlik gibi şikayetler sadece menopozun bir parçası olarak değerlendirilmemelidir" dedi.

Safra taşı sessiz ilerleyebilir

Safra taşlarının uzun süre belirti vermeden ilerleyebileceğini ifade eden Özerhan, belirtiler ortaya çıktığında erken değerlendirme yapılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Göğüs altına veya sağ kürek kemiğine vuran ağrı, bulantı, kusma, hazımsızlık ve özellikle yağlı yemeklerden sonra gelişen şikayetler safra kesesi hastalıklarını düşündürebilir. Erken dönemde yapılacak muayene ve ultrasonografi gibi basit görüntüleme yöntemleri sayesinde tanı kolaylıkla konulabilmektedir. Gecikmiş vakalarda ise safra kesesi iltihabı, safra yollarında tıkanıklık ya da pankreatit gibi daha ciddi tablolar gelişebilir" ifadelerine yer verdi.

Her karın ağrısı hormonal değişikliklere bağlanmamalı

Menopozun yalnızca hormonal değil, genel sağlık açısından da dikkatle takip edilmesi gereken bir dönem olduğunu aktaran Özerhan, bu süreçte kadınların düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Özerhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Menopoz döneminde ortaya çıkan her karın ağrısını hormonal değişikliklere bağlamak doğru değildir. Ağrının yeri, süresi ve eşlik eden belirtiler mutlaka değerlendirilmelidir. Erken tanı sayesinde birçok safra kesesi hastalığı, cerrahi yöntemlerle başarılı ve konforlu bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle uzun süren veya tekrarlayan karın ağrılarında genel cerrahi değerlendirmesi ihmal edilmemelidir."

Vücudun sinyalleri doğru değerlendirilmeli

Sağlıklı beslenme ve ideal kilonun korunmasının safra kesesi hastalıkları açısından koruyucu etkiye sahip olduğunu belirten Özerhan, şu ifadeleri kullandı:

"Menopoz döneminde dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, ideal vücut ağırlığını korumak ve rutin sağlık kontrollerini aksatmamak hem safra kesesi hastalıkları hem de birçok kronik hastalığın önlenmesine katkı sağlar. Vücudun verdiği sinyalleri doğru değerlendirmek ve gerekli durumlarda uzman görüşü almak, sağlıklı bir menopoz süreci geçirmenin en önemli adımlarından biridir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı